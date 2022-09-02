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Червоний Хрест продовжить вимагати в РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених в Оленівці, - гендиректор Мардіні

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Червоний Хрест продовжить вимагати в РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених в Оленівці, - гендиректор Мардіні
Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжить вимагати у РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених у колонії в Оленівці Донецької області.

Про це заявив генеральний директор організації Роберт Мардіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від самого початку, з першої години після цієї трагедії МКЧХ запитав доступ до Оленівки. На жаль, ми його, як і раніше, не маємо. Але ми сподіваємося його отримати і продовжимо його вимагати, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями та Женевськими конвенціями", - сказав він в інтерв'ю виданню.

Нагадаємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 дістали  поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Також читайте: Гендиректор Червоного Хреста Мардіні під час візиту до РФ порушить питання розширення доступу до українських військовополонених

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а встречу с еще живыми, замученными голодом и пытками в плену, красный крест (крестнанашихнадеждах) не собирается ничего... вымагать ????
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Червоний Хрест?! Вимагати?! У кацапів?! Дуууже сильно... Імпотенти. Як і ООН, ОБСЄ та інш.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    МКЧХ-ПНХ.І хрипатого поца з собою прихватіть.Ви ж ,суки, разом давали гарантії безбеки "азовцям".Якщо знали,що ви ні на що не впливаєте-нахіба ви туди лізли зі своїми "гарантіями"?
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