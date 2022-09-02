Я багато разів спілкувався з Путіним і продовжу це робити, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує і надалі продовжувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Я зустрічався з російським президентом у Москві за довгим столом. Я багато разів спілкувався з ним по телефону. І я говорю чітко, що продовжу це робити", - наголосив Шольц.
Також він не вважає, що Німеччина має на шкоду собі форсувати відмову від російського газу.