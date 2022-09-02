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Я багато разів спілкувався з Путіним і продовжу це робити, - Шольц

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Я багато разів спілкувався з Путіним і продовжу це робити, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує і надалі продовжувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Я зустрічався з російським президентом у Москві за довгим столом. Я багато разів спілкувався з ним по телефону. І я говорю чітко, що продовжу це робити", - наголосив Шольц.

Також він не вважає, що Німеччина має на шкоду собі форсувати відмову від російського газу.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о прекрасном))
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    Приключения русни в Латвии. (со звуком))))

    https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11781

    Когда забыл, что ты не у себя дома.
  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    Одна дура Меркель вскорміло це чудовіще яке зараз погрожуе всёому світу і її наступник продовжуе її справу. Дурні "скільки вовка(вовку) не годуй він все одно в ліс(як зовоёвувути чужі землі) дивиться"
  • Radchenko86
    Він би так рішуче опікувався допомогою Україні
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