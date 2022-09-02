Київ затягнуло димом. Він - третій в світі за низькою якістю повітря
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Через торфовище, що горить у передмісті, столицю затягнуло смогом. Столиця потрапила до найгірших міст світу за брудним повітрям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Якість повітря погіршилася у Шевченківському, Голосіївському, Подільському, Оболонському та Святошинському районах. На Подолі рівень забрудненості характеризується як "небезпечний".
За даними ДСНС, столицю затягнуло димом через пожежу на торфовищі в селі Соснівка Вишгородського району. Ситуацію посилює сезонне явище – метеорологічний серпанок.
Рятувальники радять киянам закрити вікна, не виходити зайвий раз з дому та включити на максимум очищувачі повітря.
Київ потрапив до найбрудніших міст світу за актуальним рівнем забруднення повітря у рейтингу IQAir. Гірша ситуація лише в Кувейті та у чилійському місті Сантьяго.