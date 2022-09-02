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Київ затягнуло димом. Він - третій в світі за низькою якістю повітря

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Київ затягнуло димом. Він - третій в світі за низькою якістю повітря
Через торфовище, що горить у передмісті, столицю затягнуло смогом. Столиця потрапила до найгірших міст світу за брудним повітрям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Якість повітря погіршилася у Шевченківському, Голосіївському, Подільському, Оболонському та Святошинському районах. На Подолі рівень забрудненості характеризується як "небезпечний".

За даними ДСНС, столицю затягнуло димом через пожежу на торфовищі в селі Соснівка Вишгородського району. Ситуацію посилює сезонне явище – метеорологічний серпанок.

Рятувальники радять киянам закрити вікна, не виходити зайвий раз з дому та включити на максимум очищувачі повітря.

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Київ потрапив до найбрудніших міст світу за актуальним рівнем забруднення повітря у рейтингу IQAir. Гірша ситуація лише в Кувейті та у чилійському місті Сантьяго.

Київ затягнуло димом. Він - третій в світі за низькою якістю повітря 01

Топ коментарі

  • валерий коренев 41e3634f
    Вокруг масквы сплошные торфяные болота, что мешает их поджечь?????!!!
  • Senator 0eaca536
    Тайга горит и Тундра горит...на площади 35 млн гектаров леса...но на рабZee никто ничего не тушит...як казав Димон...денех сейчас нет...но вы держитесь тама...
  • Vitaly Korshik
    Как то странно получается, что торянники начинают гореть по ночам,а днем когда высокая температура -нет - возможно это поджоги? и кто это делает? - наверное приведение? - не может быть... - наверное это совпадение.
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