Київ затягнуло димом. Він - третій в світі за низькою якістю повітря

Через торфовище, що горить у передмісті, столицю затягнуло смогом. Столиця потрапила до найгірших міст світу за брудним повітрям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Якість повітря погіршилася у Шевченківському, Голосіївському, Подільському, Оболонському та Святошинському районах. На Подолі рівень забрудненості характеризується як "небезпечний".

За даними ДСНС, столицю затягнуло димом через пожежу на торфовищі в селі Соснівка Вишгородського району. Ситуацію посилює сезонне явище – метеорологічний серпанок.

Рятувальники радять киянам закрити вікна, не виходити зайвий раз з дому та включити на максимум очищувачі повітря.

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Київ потрапив до найбрудніших міст світу за актуальним рівнем забруднення повітря у рейтингу IQAir. Гірша ситуація лише в Кувейті та у чилійському місті Сантьяго.