Інформація про екстрадицію одного з "бійців батальйону Монако" не стосується Жеваго, - пресслужба екснардепа

Інформація про те, що Костянтин Жеваго може бути затриманий за кордоном та екстрадований в Україну, не відповідає дійсності і має на меті маніпулювати громадською думкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила йоого пресслужба.

Там зазначили, що ДБР дійсно опублікувало повідомлення про те, що Бюро активно розслідує провадження щодо законності перетину кордону військовозобов’язаними громадянами України з так званого "Батальйону Монако". Водночас в пресслужбі Жеваго зазначили, що в офіційному повідомленні ДБР немає згадки про Жеваго та офіційного підтвердження того, що справа стосується саме його.

"Жеваго та його адвокатам відомо, що проти нього ДБР було відкрите більш, ніж 6 років тому кримінальне провадження, в якому ДБР намагається висунути К.Жеваго звинувачення, які не мають під собою жодних законних підстав та є політично вмотивованими", - додали в пресслужбі.

Також, там наголосили, що Жеваго не залишав територію України незаконним способом, оскільки з 2019 року він знаходиться за кордоном у зв'язку з особистими та медичними обставинами.

За словами адвокатів Жеваго, поширення хибної, спотвореної та неперевіреної інформації про нього є порушенням законодавства України, Конвенції про права людини, порушує його конституційні права та завдає шкоди його діловій репутації, що спричинить за собою цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомила, що Костянтин Жеваго, "як колишній власник банку "Фінанси і Кредит", організував розтрату 113 млн доларів цієї фінансової установи". Правоохоронці встановили, що підконтрольна ексдепутату офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього зазначений банк був визнаний неплатоспроможним.

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