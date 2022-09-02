Путін хоче створити нові сили для осіннього та зимового наступу на Україну, - ISW

Керівництво РФ має намір створити нові сили для посилення наступу на Україну восени і взимку.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку експертів, заява Путіна про плани ліквідувати в Україні "антиросійський анклав" свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.

"Заява Путіна про "антиросійську" риторику, яка повинна бути переможена у військовому відношенні, щоб захистити Росію, підтверджує його максималістські наміри щодо України і, ймовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для призову до подальших зусиль Росії і створення сил восени і взимку цього року", - зазначають в ISW.

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