Новини • Війна

Жителька Дніпропетровщини здавала місця дислокації та шляхи пересування ЗСУ російським окупантам, - прокуратура

4 22313
Жителька Дніпропетровщини здавала місця дислокації та шляхи пересування ЗСУ російським окупантам, - прокуратура
Мешканка смт. Преображенка добровільно передавала представнику збройних сил РФ інформацію щодо ситуації в населених пунктах Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"Інформаторка повідомляла ворога про наслідки ракетних та авіаційних ударів. Також вона фіксувала та здавала місця дислокації і шляхи пересування підрозділів та військової техніки Збройних Сил України на території Дніпропетровської області. Вона була затримана правоохоронцями після чергової передачі інформації", - йдеться в повідомленні

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді. Їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави.

Читайте: Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА. ФОТО

Топ коментарі

  • Amber
    Жіночку відправити до буцегарні на пожиттєве , бо вона вбивця !!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а перед цим на 10 днів санітаркою до оласного моргу - щоби воно побачило результат своєї діяльності... і відчула і запам"ятала запах 30 серебряників...
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..отак хвойди начитаються порад нинішніх перших лядєй в інтернеті - та й досі виконують їх тупорилі антиукраїнські поради
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини