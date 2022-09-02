Російське військо відчуло кадровий голод одразу після вторгнення до України, - Скібіцький

Структура збройних сил РФ створена ще за радянськими принципами комплектування. За кількістю, частини забезпечення домінують над бойовими підрозділами.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив в ефірі "Військового телебачення України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"У російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього радянського союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України", - розповів представник воєнної розвідки України.

Він також зазначає, що кадровий голод у ЗС країни-терориста яскраво проявився після чисельних людських втрат, яких окупанти зазнали ще з перших днів війни.

За словами Скібіцького, у березні-квітні російським керівництвом було ухвалено рішення використовувати у бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі збройними силами РФ відповідні контракти. Коли в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, у РФ стало менше охочих, які хочуть укласти контракт для проходження військової служби.

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