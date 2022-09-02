ФСБ шукає вихідців з України у Москві та планує їх звинуватити у "терактах", - розвідка

У Москві посилюється кампанія з пошуку громадян РФ, які негативно ставляться до війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО, особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.

"В місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої "СВО".

Одна з цілей вказаних дій - недопущення формування та розповсюдження у столиці РФ негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території РФ.

Також читайте: Російське військо відчуло кадровий голод одразу після вторгнення до України, - Скібіцький