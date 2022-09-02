ФСБ шукає вихідців з України у Москві та планує їх звинуватити у "терактах", - розвідка
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО, особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.
"В місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої "СВО".
Одна з цілей вказаних дій - недопущення формування та розповсюдження у столиці РФ негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території РФ.