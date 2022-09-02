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Ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику до Росії демілітаризувати станцію, - Зеленський

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Ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику до Росії демілітаризувати станцію, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що МАГАТЕ під час візиту на ЗАЕС не сказала головного.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили все, щоб забезпечити доступ МАГАТЕ до ЗАЕС, і я вважаю, що ця місія ще може зіграти свою роль. На жаль, ми не почули головного від МАГАТЕ - заклику до Росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконуватиме те, про що ми домовилися, і що вона служитиме інтересам усієї міжнародної спільноти", - наголосив глава держави.

Зеленський також зазначив, що повернення ЗАЕС до безпечної роботи та підключення до енергомережі країни допоможе Україні протистояти енергетичній кризі в Європі.

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Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

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Топ коментарі

  • RokasUkr
    Отбивать ее надо, пока сам не сделаешь, никто не будет решать за тебя твои проблемы.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    наивняк ???
    все ждет что кто-то должен что-то срочно делать, заявлять, доказывать, обвинять, поставлять, воевать.... но только не зеленая футболка в кроссовках... его миссия - видосики-гундосики..
  • Ан Мур
    МАГАТЕ, звичайно - бл#ді; але не одне МАГАТЕ і не один Гроссі винуваті в цій чухні.
    Тому що потрібно було примусити включити в комісію тих людей, які здатні сказати правду і здатних, відповідно до виразу Вадима Денисенка, залізти під брезент тентованого касапського "грузовика" щоб подивитися, що там. І не погоджуватися на амеб в цій комісії.

    Але перед тим, все ж таки, для порядку, потрібно дати чесну відповідь на запитання: "чому південь України включно з ЗАЕС виявився окупованим?" Хто здав Перекоп і Чонгар, Херсонську і Запорізьку області?

    Але ЄрЗе чесно не здатні...
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