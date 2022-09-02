На потреби ЗСУ передано товари військового призначення на 5 млн грн, - Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора на потреби Збройних Сил України передано товари військового призначення - каски, бронежилети, тепловізори, квадракоптери на загальну суму близько 5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці товари вилучені під час досудового розслідування за підозрою групи осіб в ухиленні від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України (ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 209 КК України).



"За даними слідства, підозрювані здійснювали закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського Союзу. Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів нібито були благодійні організації, у тому числі іноземні, оформлюючи відправлення гуманітарної допомоги від їх імені, підозрювані організували їх ввезення в Україну", - йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, в подальшому ці товари були легалізовані на території України шляхом реалізації за завищеними цінами.

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"Таким чином підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн", - резюмовано у повідомленні.