Артилеристи ВМС знищили 7 БМД, танк та БМП росіян
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Протягом доби артилерійські підрозділи ВМС вдарили по позиціях росіян та завдали ворогу втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗС України.
"1 вересня, військові частини та підрозділі морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномаштабної збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи завдали ударів по загарбниках, в результаті чого ворог втратив 7 БМД, 1танк та 1 БМП. Остаточні втрати ворога уточнюються.