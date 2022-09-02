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На Закарпатті митник за 10 тисяч доларів "допомагав" перевозити готівку через кордон, - Офіс Генпрокурора

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На Закарпатті митник за 10 тисяч доларів "допомагав" перевозити готівку через кордон, - Офіс Генпрокурора
На Закарпатті судитимуть митника, який за "хабар" допомагав у перевезенні за кордон готівки понад встановлений законодавством граничний розмір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора митного посту "Косонь" Закарпатської митниці Державної митної служби України (ч. 3 ст. 368 КК України).

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"Розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року митник одержав від фізичної особи 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди за перевезення через державний кордон України готівкових коштів понад встановлений законодавством граничний розмір, без документального підтвердження їхнього  походження", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Кто-то сомневался на счёт наших таможенников?... Как там кстати поживают "выйды отсюда розбийнык", продолжают вопросы на границе решать и 3-х этажные хаты строить?
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Всіх цих митників треба звільнити!!! Це взагалі анахронізм! На заході весь процес давно автоматизований!
  • Степан Русин de92b01b
    Може додумаємось до штрафбатів чи хоч би до штрафних рот?Годувати всяке корупційне бидло під час війни у тюрмі трохи накладно...
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