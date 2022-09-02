В списку доньки Путіна: Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі

Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі. Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн – ті, що сприяли агресії рф проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції", - йдеться в повідомленні.

Передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб – саме вони використовувались РФдля обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу. До російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.

"Також застосовуються санкції до групи компаній "Царьград", що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора. Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки Володимира Путіна.



Варто додати, що санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною", - додали в міністерстві.

Читайте також: Санкції та візові обмеження мають змусити росіян відчути ціну агресії проти України, - Зеленський