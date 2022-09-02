В списку доньки Путіна: Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
"Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі. Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн – ті, що сприяли агресії рф проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції", - йдеться в повідомленні.
Передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб – саме вони використовувались РФдля обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу. До російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.
"Також застосовуються санкції до групи компаній "Царьград", що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора. Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки Володимира Путіна.
Варто додати, що санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною", - додали в міністерстві.