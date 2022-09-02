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В списку доньки Путіна: Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі

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В списку доньки Путіна: Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі
Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі. Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн – ті, що сприяли агресії рф проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції", - йдеться в повідомленні.

Передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб – саме вони використовувались РФдля обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу. До російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.

"Також застосовуються санкції до групи компаній "Царьград", що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора. Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки Володимира Путіна.

Варто додати, що санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною", - додали в міністерстві.

Читайте також: Санкції та візові обмеження мають змусити росіян відчути ціну агресії проти України, - Зеленський

Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Не сильно форсируете санкции? Может после года войны примените?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Півроку війни, а "зелений кабамін" лише розродився на якусь пропозицію! Та маму вашу рімумать! Ви скотиняки з зеленим рилом , ви на яку країну працюєте?!!!! Ви якого народу "слуги" Ви що українців геть за "лохів" тримаєте?!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не прошло и полгода...
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