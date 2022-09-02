Росія не розуміє слів миру, але дуже добре відчуває силу на полі бою, - Зеленський

Слова про допомогу Україні мають підтверджуватися реальними діями.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками щорічного міжнародного економічного форуму "Амброзетті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Мають підтверджуватися діями всі слова щодо підтримки України зброєю, снарядами, фінансами, поки триває ця війна. Росія не розуміє слів миру. Але дуже добре відчуває силу на полі бою", - зазначає він.

"Сила має бути за Україною, за вільним світом. Зокрема за санкціями, які світ застосовує як самозахист від агресії Росії. Сила має бути й за бізнесом, передусім Європи. Репутація жодної з компаній не витримає променевої хвороби", - додає глава держави.

Він наголошує, що слід негайно розривати відносини з країною, яка пішла на радіаційний шантаж.

"І не чекайте катастроф, щоб ухвалювати рішення, переходьте до прогнозованих партнерів. Україна - саме такий партнер", - застерігає Зеленський.

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"Звичайно, зараз війна. Звичайно, російські ракети б’ють по нашій землі. Щодня ми втрачаємо людей. Нагадаю вам лише одну страшну цифру - 379. Стільки українських дітей убиті російськими ударами. Ще понад 735 діточок поранені. Всі разом у Європі та у вільному світі ми маємо силу, щоб закінчити цю війну. А отже, з часом можемо перейти до значно змістовніших економічних відносин", - додає президент.