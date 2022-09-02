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Викладачі-зрадники потраплять під санкції строком на 5 років, - Мінреінтеграції

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Викладачі-зрадники потраплять під санкції строком на 5 років, - Мінреінтеграції
"Викладачі" та освітні заклади на тимчасово окупованих територіях, які поширювали освітні стандарти РФ, та визнають освітні кваліфікації, присвоєні закладами вищої освіти РФ, потрапляють під спеціальні економічні та інші санкції строком на 5 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Застосовуються також санкції до низки російських закладів вищої освіти та їхніх керівників і науковців, які несуть відповідальність за пропаганду агресивної війни рф проти України.

В цілому санкції поширюються на 81 фізичну та 53 юридичні особи", - йдеться в повідомленні.

Відповідне розпорядження ухвалив сьогодні Кабмін на своєму засіданні, схваливши відповідні пропозиції Мінреінтеграції. Формат реалізації цих санкційних заходів тепер розгляне РНБО.

Читайте: В списку доньки Путіна: Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі

Топ коментарі

  • Super Gut
    А того чувака із народу, який здав свою італійську віллу кацапам і заробив 50 тис баксів, коли накажуть санкціями? Чи знову не на часі критикувати владу?
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Через п"ять років вони вже стануть патріотами України? Якісь у нас зрадники вчителі напіввагітні. Тобто зрада і покарання тепер залежить від посади?
  • Lawrence Smith
    Правительство сдало москалям своих граждан, а зрадники они?
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