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Черговий обмін військовополоненими провели на Донеччині: Україна повернула 14 захисників

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Черговий обмін військовополоненими провели на Донеччині: Україна повернула 14 захисників
На Донеччині сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили в Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими

"Додому повернулися 14 українських Захисників. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед звільнених воїнів - офіцер і військовий медик.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    З поверненням на Батьківщину, Воїни !
  • Вася Шевченко f77d76ba
    слава Богу... живі...
  • Мария Курносая f917fea4
    .а до верещук и зеленского у вас вопросов нет!? красный крест официальное обьявил, что не учавствовал в переговорах за АЗОВ! все вопросы до власти. кстати, а как обстоят дела с пленными нацгвардецами с чернобыля?
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