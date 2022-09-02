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ЗСУ вдарили по поромній переправі та двох районах зосередження сил військ РФ на Херсонщині: Знищено 37 рашистів

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ЗСУ вдарили по поромній переправі та двох районах зосередження сил військ РФ на Херсонщині: Знищено 37 рашистів
Українські захисники завдали удару по російських окупантах на Херсонщині.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано результативних ударів по поромній переправі поблизу села Львове та по двох районах зосередження сил і засобів противника.

Підтверджені втрати ворога складають 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", 10 одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі. Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 підтверджено виведений зі складу ворожих сил", - зазначили в Командуванні.

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Топ коментарі

  • ॐ Серж ॐ
    А тім Часом...
    🍁 СМИ сообщают, что НАБУ получила информацию о возможной причастности должностных лиц ОПУ и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи, сообщает внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

    По его словам, в схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

    "А Старух, Некрасова, Щербина, Анатолий Куртев и другие были только техническими. исполнителями", - сообщил Шевченко.

    Он заявил, что детали рассказывать не может из-за тайны следствия, но по его словам, зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, "получила свою высокую ответственную должность именно при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение никто другой, как Давид Арахамия".

    "Пока жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. - вместе воруют деньги, вместе живут, вместе отдыхают", - написал Шевченко в Facebook.
  • Aleksey NotBad
    Чем хороши переправы: не надо бегать по полям каждого кацапа по одному ловить. Собрались в кучу, тапком их хлоп! Дёшево и сердито.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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