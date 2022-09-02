ЗСУ вдарили по поромній переправі та двох районах зосередження сил військ РФ на Херсонщині: Знищено 37 рашистів
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Українські захисники завдали удару по російських окупантах на Херсонщині.
Про це йдеться у зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано результативних ударів по поромній переправі поблизу села Львове та по двох районах зосередження сил і засобів противника.
Підтверджені втрати ворога складають 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", 10 одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі. Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 підтверджено виведений зі складу ворожих сил", - зазначили в Командуванні.