Лише 20% українських біженців планують повернутися з Польщі до зими, - опитування

Кожен п’ятий українець, який через війну вимушено поїхав до Польщі, прагне повернутися в Україну до зими.

Про це свідчать результати опитування, проведеного міжнародним агентством з працевлаштування Gremi Personal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Компанія провела опитування серед 1440 громадян України напередодні 1 вересня.

Лише 22,2% опитуваних мають на меті поїхати додому у найближчі 3 місяці, 35% готуються залишитись у Польщі щонайменше на рік.

Ще чверть (25,6%) планують повернутись як тільки закінчиться війна, а 17% вже не планують повертатись в Україну.

Читайте: 185 тисяч українських дітей пішли навчатися до польських шкіл

Загальні настрої українських громадян за кордоном підтверджують і дані UNICEF. Близько 53% батьків планують віддати дітей у польські школи, що свідчить про наміри лишатися з дітьми у Польщі щонайменше на пів року.

"Ми прогнозуємо, що більша частина українців повернеться на Батьківщину, як тільки мине небезпека. Однак значна частина громадян залишиться за кордоном по ряду суб'єктивних факторів - втрата житла, низький рівень оплати праці, кращі умови проживання та звісно через відсутність ризиків для життя" - розповіла директорка департаменту рекрутації агентства Анна Джоболда.

Також читайте: 430 тис. українців офіційно працевлаштувалися в Польщі

Експертка додала, що найпесимістичніші прогнози щодо опалюваного сезону підштовхують українців перезимувати у Польщі. У деяких регіонах України люди ризикують не тільки лишитися взимку без теплопостачання чи води (через пошкодження інфраструктури обстрілами), а й отримають платіжки, які вкрай важко сплатити.

Крім цього, у той час, коли кількість робочих місць в Україні значно зменшилась через війну, ситуація у Польщі зворотна - запити роботодавців на робітників ростуть, що зумовлює і зростання заробітних плат.

Середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці у Польщі становить 28-32 тис. грн на місяць (3500-4000 злотих). Це також мотивує українців покращувати власну економічну ситуацію за межами України.