Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв
Про це повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через півроку війни у Мураєва ніяк не можуть конфіскувати активи.
"І тому він спокійнісінько їх позбавляється, поки йому дали час, і в нього є натхнення. А от натхнення і фантазії в нього дійсно багато. Він з такою фантазією підшукав собі партнера по єднанню, що від їхніх кульбітів аж дух захоплює. Зацініть красу гри. Тепер частина його активів оформлена на … Вадима Слюсарєва.
Того самого Вадима Слюсарєва, якого як тільки не називали в ЗМІ - неофіційний куратор Слуги народу в Харківській області, колишній прикордонник, який потім прикордонній службі приміщення в оренду здавав, а клаптики кордону в оренду брав, нібито член політради Слуги народу, який змотався в РФ перед вторгненням. А от тепер ще й допомагає Євгену Мураєву його активи в Україні від конфіскації сховати", - пояснив Рисенко.
Він нагадав, що адвокатка Слюсарєва заперечила, що він перебуває в РФ, однак не сказала, де він зараз.
Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін заявив, що через зволікання Україна вже практично втратила два важливі активи Мураєва.
Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєва було обрано до політради "Слуги народу" в березні 2021 року.
Слюсарєв отримав звання генерала за Януковича в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає до Криму до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.
Згодом виявилося, що за останні три роки Вадим Слюсарєв літав літаком з Російської Федерації 20 разів. І плюс один раз їздив поїздом. Крім того, 2018-го Слюсарєв літав до Криму і назад 4 рази, а 2017-го Слюсарєв був у Криму 5 разів.
На початку червня 2021 року член політичної ради партії "Слуга народу" Вадим Слюсарєв потрапив до бази сайту "Миротворець". За даними сайту, Слюсарєв намагався легалізувати окупацію Криму і займався там комерційною діяльністю, а також брав участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території.
Тоді ж експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність члена політради "Слуга народу" Вадима Слюсарєва до контрабандних схем на українсько-російському кордоні: "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області".
Згодом, розслідування Kyiv Post і OCCRP встановило, що компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки. В руках журналістів опинилися документи румунської митниці. Жодної реакції партії "СН", РНБО та СБУ на це розслідування не було.
У березні 2022 року з'ясувалося, що член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. За даними російської прикордонної служби 18 лютого Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання".