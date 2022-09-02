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Україна воює і водночас відправила продовольство у 20 країн, - Зеленський

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Україна воює і водночас відправила продовольство у 20 країн, - Зеленський
Українське продовольство доставлено морським шляхом вже у 20 країн.

Про це розповів на міжнародному економічному форумі форум "Амброзетті" президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Українське продовольство досягло вже 20 країн морським шляхом. Наша пшениця відправлена і в такі держави, як Ефіопія та Ємен, де ситуація особливо складна. Наше слово щодо гарантій продовольчої безпеки буде дотримано і надалі", - зазначив він.

Також Зеленський підкреслив, що Україна виконала свої зобов'язання для зернової експортної ініціативи, яка знімає гостроту продовольчої кризи в світі. А значить, не допускає і нової міграційної кризи.

"Голод в країнах Африки, Азії призвів би до нових хвиль мігрантів в Європу, зокрема на середземноморське узбережжя, в Італію. Але ми робимо все, щоб цього не було", - підкреслив президент.

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Нагадаємо, 22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції.

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Україна воює а твої друзі на вищіх керівних посадах спасають дупи та бізнес відвертих колаборантів!
  • Ksenia VB
    А нам то скільки всього відправили.. аби ще не розкрадали.
  • Senator 0eaca536
    Отмазки за воровство гуманитарки в Запорожской и Закарпатской областях...
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