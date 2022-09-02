У партії Шольца вимагають від нього "мирних ініціатив", - Spiegel

За даними Spiegel, депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої входить канцлер Німеччини Олаф Шольц, зажадали від уряду "більшої активності у висуванні дипломатичних мирних ініціатив"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Під час конференції депутатської фракции СДПН у Дрездені кілька учасників висловилися за "мирну ініціативу від СДПН" для припинення війни в Україні. Ідею озвучив член фракції у Бундестазі Бернд Вестфаль.

Вестфаль вважає, що "людські страждання, зруйнована інфраструктура та втрата добробуту мають підштовхнути до більш розумних рішень".

Ральф Штегнер, який виступив на підтримку цієї пропозиції, вимагав "не зводити розв'язання проблеми до питання постачання зброї" і "ширше застосовувати дипломатичні та політичні інструменти".

Член комітету із закордонних справ Бундестагу Майкл Рот у коментарі для Spiegel дистанціювався від заяв однопартійців і нагадав, що Німеччина докладала достатньо дипломатичних зусиль для запобігання вторгненню Росії в Україну, проте російський диктатор Володимир Путін не хотів миру тоді й не хоче його зараз. Рот наголосив, що "Путін намагається через розкол нашого суспільства делегітимізувати підтримку України".

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