"Керівник" лікарні в Херсоні віддав палати під житло для окупантів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці відділ комунікації поліції Херсонської області.
"У Херсоні у співпраці з військовою адміністрацією РФ викрито керівника лікарні. У червні колаборант пройшов курси по навчанню за російськими стандартами медицини в місті Керч АР Крим. Палати стаціонару лікарні, де мали надавати медичну допомогу хворим жителям міста, керівник віддав під житло для російських солдат", - йдеться у повідомленні.
В поліції додали, що співпрацювати із російськими загарбниками чоловіку допомагають дві його заступниці.
Правоохоронці повідомили також про інші злочини загарбників та їхніх поплічників на тимчасово захоплених РФ територіях Херсонщини.
Зокрема військовослужбовці РФ захопили майно підприємства, яке проводило роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги на території аеропорту Херсон в Чорнобаївці. Привласнили та використовують для власних потреб спеціалізовану техніку, транспорт, запасні частини, ремонтні матеріали, інструменти, контейнери та мобільний будинок підприємства.
У місті Генічеськ представники "влади" загарбників захопили приміщення районного управління служби з надзвичайних ситуацій, його працівникам заявили, що управління буде працювати за законодавством РФ. Працівники служби з надзвичайних ситуацій не можуть виконувати свої функції та не мають доступу до службових приміщень.
В Херсоні по вул. Нафтовиків військові РФ захопили територію заводу для розміщення там своєї техніки та особового складу. Військовослужбовці РФ проникли на територію та наказали працівникам покинути приміщення й територію підприємства. Привласнили та використовують на свою користь всі споруди, обладнання, транспорт, виробничі запаси, інженерні та енергетичні комунікації виробничого комплексу.