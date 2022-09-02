G7 домовилася обмежити ціни на російську нафту

Країни Великої сімки заявили, що планують запровадити обмеження ціни на світові закупівлі російської нафти, що має скоротити нафтові доходи РФ та послабити її можливість фінансувати війну проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву G7, передає Цензор.НЕТ з Економічну правду.

"Ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити та запровадити комплексну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі", — йдеться у заяві міністрів фінансів G7.

"Надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти закуповуватимуться за ціною або нижче ("цінова стеля"), визначеною широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цінову межу".

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План G7 фактично дозволить покупцям російської нафти за обмеженою ціною продовжувати отримувати критично важливі послуги, такі як фінансування та страхування танкерів.

Аби запровадити обмеження, дипломатам доведеться переконати країни ЄС внести зміни до шостого пакету санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, що може бути непросто. Цей пакет, який забороняє купувати російську нафту з 5 грудня, включав заборону компаніям блоку надавати третім країнам страхові та фінансові послуги, пов’язані з російською нафтою.

Наразі залишається незрозумілим, наскільки ефективним буде режим обмеження цін, адже деякі з найбільших покупців російської нафти не погодилися приєднатися до ініціативи. Наприклад, за словами співрозмовників агентства, Індія побоюється, що може "програти" іншим покупцям у можливості купувати російську нафту за зниженими цінами. Підтримка великих покупців російської нафти, таких як Індія та Туреччина, вважається особливо важливою.

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Водночас у США вважають, що обмеження ціни може спрацювати і без підтримки таких країн, оскільки G7 все одно зможуть використовувати систему для впливу на контрактні переговори з Москвою, щоб досягти нижчих цін.

Також буде непросто отримати повну підтримку ЄС. Угорщина, яка підтримує тісні відносини з Росією, дала сигнал, що буде проти будь-якого обмеження цін на нафту.

Росія вже заявила, що не буде продавати нафту країнам, які встановлять обмеження ціни на її нафту. "Ми просто не будемо взаємодіяти з ними на таких неринкових принципах", – сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.