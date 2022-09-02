Новини • Війна

Цілісність ЗАЕС порушували кілька разів. Це не може тривати, - Гроссі

6 67429
Цілісність ЗАЕС порушували кілька разів. Це не може тривати, - Гроссі
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів.

"Очевидно, що станція і фізична цілісність станції були порушені кілька разів... це те, що не може тривати", - сказав Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Гроссі додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали "незручно близько".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагалися переконати МАГАТЕ, що снаряди ЗСУ розвертаються в повітрі, щоб вдарити по ЗАЕС. ВIДЕО

"Були моменти, коли вогонь був очевидним, важкі кулемети, артилерійські міномети, два-три рази (це було,- ред.) справді дуже тривожно, я б сказав, для всіх нас", - зазначив він.

Топ коментарі

  • Евгений Агро
    Ну так скажіть своїм керівникам, що терміново треба ЗАЕС демілітарізувати і ввести руйнівні санкції на рашистію, поки вона цього не зробить і не передасть станцію Україні.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    А с украинскими сотрудниками ЗАЭС переговорил? Условия их работы проверил? А в подвалы под станцией зашел? Почему это зеленое чмо не собирается встречать Гросі на первом же украинском блокпосту для обсуждения обстановки?
  • Анатолий К 65c6a92d
    звичайно скаже своєму начальнику чи керівникам, що терміново ЗАЕС потрібно демілітаризувати, а ООН і Червоний Хрест мають забрати зданих на каторгу і смерть захисників Маріуполя,США і Англія мають дати потужні ракети, гроші, гуманітарку, які "слуги" мають тут мародерити,ЄС і весь світ ввсести санкції на Засрашку...., а що має робити той, хто здав південь і ЗАЕС і хто все закатав в асфальт? І що має робити той "хто", який довів цю ситуацію до такого стану, чи злочинними наказами, чи некомпетентністю розставлених кадрів, сваоїм оточенням і т.п.? Чому хтось має щось робити за того, кого вибрали аж 73%???
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини