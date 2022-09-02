Україна запровадила санкції проти "гіда" ЗАЕС, який дезінформував місію МАГАТЕ

У новий санкційний список, який Кабмін затвердив 2 вересня, включили радника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа, який проводив "екскурсію" місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, дезінформуючи їх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Сьогодні – гід на станції, а завтра – маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він (Рената Карчаа - ред.) проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже – підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку", - пише очільник Міненерго.

Додамо, що крім радника гендиректора, у санкційному списку є понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією "Росатом".

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Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента РФ Володимира Путіна.