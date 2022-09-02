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Війська РФ не можуть стягувати резерви на Херсонщину, логістику підірвано, - ОК "Південь"

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Війська РФ не можуть стягувати резерви на Херсонщину, логістику підірвано, - ОК "Південь"
Російські окупанти вже не можуть підтягувати резерви на захоплені території Херсонської області. ЗСУ підірвали їхню логістику.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона заявила, що в регіоні залишаються "деякі транспортні шляхи", які окупанти можуть використати гіпотетично. Водночас всі вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Українські воїни влучно та регулярно знищуються склади із боєприпасами та понтонні переправи на півдні. Це підриває логістику окупантів настільки, що вони не можуть підтягувати резерви, зазначила Гуменюк.

Також читайте: ЗСУ вдарили по поромній переправі та двох районах зосередження сил військ РФ на Херсонщині: Знищено 37 рашистів

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Топ коментарі

  • Александр Бычик
  • Ksenia VB
    Поки що переламу на нашу користь там немає.
    Давайте не радіти завчасно.
    Менше геройства, більше професійної роботи.
  • Власов Сергей b3083465
    не так швидко як Вам хочется але буде
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