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116 тисяч харківських учнів розпочали 1 вересня навчання, - Терехов

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116 тисяч харківських учнів розпочали 1 вересня навчання, - Терехов
1 вересня навчання в школах міста Харкова розпочали 116 тисяч учнів. Ще 700 школярів долучилися дистанційно з тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі очільник Харкова Ігор Терехов.

"116 тисяч харківських учнів учора розпочали навчання у новому навчальному році. З них 7100 першокласників. Ще 700 школярів підключилися до онлайн-занять із тимчасово окупованих територій", - повідомляє мер Харкова.

Терехов додає: "Пишаюся нашими дітьми, їхнім бажанням навчатися та бажаю їм якнайшвидшого повернення до стін рідних шкіл".

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А Ви спробуйте глянуть на це з іншого боку - на дітей відразу не "навалюється" цілий тиждень занять Вони за літо "розслабилися" і вибилися з "регулярного розпорядку дня" Четвер-п"ятниця - це їм своєрідний "струс" , який перевів дитину на рейки учбового процесу Потім два дні "перепочинку" За ці два дні і діти і батьки проведуть "переналадку" на учбовий процес А з понеділка вже переналаштовані батьки з дітьми будуть готові до життя в "новому форматі" Тим більше , що навчальний процес у нас зараз "різноплановий - і "офлайн" , і "онлайн" , і змішаний , і якийсь "батьківський" Дочка нам телефоном цілу годину пояснювала їх особливості Сказала , що самі вчителі до кінця розібраться не можуть в деяких нюансах Тому і їм ці два вихідних дадуть можливість розібраться в "технічних дрібницях" цих форм навчання
  • Sophia-Maria Duglass
    Що ви ! В кабміне оселилась рускомовна ТРІЙКА, що россіськи пам'ятники зараз оберегае

  • 5 копійок
    Входять в навчальний процес поступово.
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