116 тисяч харківських учнів розпочали 1 вересня навчання, - Терехов
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1 вересня навчання в школах міста Харкова розпочали 116 тисяч учнів. Ще 700 школярів долучилися дистанційно з тимчасово окупованих територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі очільник Харкова Ігор Терехов.
"116 тисяч харківських учнів учора розпочали навчання у новому навчальному році. З них 7100 першокласників. Ще 700 школярів підключилися до онлайн-занять із тимчасово окупованих територій", - повідомляє мер Харкова.
Терехов додає: "Пишаюся нашими дітьми, їхнім бажанням навчатися та бажаю їм якнайшвидшого повернення до стін рідних шкіл".