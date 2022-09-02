ЄС виділить Україні пакет допомоги на 5 мільярдів євро

Європейський Союз готується надати новий пакет фінансування для України в розмірі 5 мільярдів євро. Європейська комісія запропонує пакет позик наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова дипломатів ЄС, знайомих з планом.

Ці гроші є частиною більшого пакету допомоги, на суму в 9 мільярдів євро, обіцяного Європою в травні минулого року. Це питання ще переглядатимуть, через розбіжності між комісією та державами-членами з приводу деталей програми допомоги.

Німеччина, як найбільший донор, як і раніше не згодна з комісією, оскільки Берлін наполягає на наданні Україні грантів, які не потрібно буде повертати, стверджуючи, що збільшення обсягу боргу ще більше підірве економіку, близьку до дефолту, — йдеться у виданні. Замість цього Єврокомісія наполягала на наданні пільгових кредитів, запозичених на ринках, з більш високими гарантіями, що надаються державами-членами в разі дефолту української економіки.

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За словами дипломата ЄС, під час зустрічі лише Угорщина відмовилася підтримати рішення про допомогу Україні, — пише видання.

У той час, як Німеччина та всі інші держави-члени, крім Угорщини, домовилися про надання додаткових 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває. Держави-члени розходяться в думках щодо того, повинні гроші бути надані у вигляді грантів чи кредитів.

"Ми продовжуємо роботу щодо 3 млрд євро, які залишилися, з пакету макрофінансової допомоги на 9 млрд євро для України", — повідомив виданню представник Єврокомісії.

Очікується, що міністри фінансів ЄС ухвалять політичну декларацію під час своєї зустрічі наступного тижня в Празі. Пакет повинен бути схвалений державами-членами та Європейським парламентом.