У рамках допомоги українській культурі Німеччина підтримуватиме опозиційні російські ЗМІ, - Ткаченко

Гроші, які Німеччина виділила на підтримку українських медіа, частково спрямують на допомогу російським опозиційним ЗМІ.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Йдеться про оголошену раніше Німеччиною допомогу українській культурі у 20 млн євро.

"У Німеччині я дізнався, що кошти, які заплановані для медіа у певній пропорції, підуть на підтримку українських журналістів, які перебувають у Німеччині, а також на підтримку опозиційної російської преси", — розповів Ткаченко.

Він додав, що незрозуміло, яким чином російські опозиційні ЗМІ мають відношення до підтримки українських медіа.

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"Була жвава дискусія з колегами з німецького відомства, тим не менше, ми вдячні колегам за те, що вони підтримують українських митців", — сказав Ткаченко.

За словами Ткаченка, під час свого першого під час війни закордонного візиту він обговорив з німецькими посадовцями питання допомоги українській культурі в трьох секторах.

По-перше, йшлося про підтримку української культурної спадщини, музеїв і театрів напередодні зими, ремонт приміщень, особливо в Харкові, підтримку опалювального сезону.

Друге питання — це підтримка артистів і митців в Україні, з яких 80 відсотків зараз перебувають в Україні. Говорили про поновлення фінансування Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Також обговорили спільні заходи з німецькими і французькими колегами у вигляді концертів типу колаборації.

Третє питання — це підтримка українських медіа.

Загальна сума термінових потреб українського культурного сектору становить 250 мільйонів євро, зазначив міністр.

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За його словами, українська делегація отримала запевнення від німецької сторони, що Німеччина як головуюча в G-7 буде скликати зібрання щодо цього, де запропонується так званий "інформаційний рамштайн".

Ткаченко також розповів, що ЮНЕСКО також обіцяє розширити свою роботу в Україні. Зокрема, йдеться про внесення центру Одеси до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.