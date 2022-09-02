Росія зупинила постачання газу Європі через нібито несправність "Північного потоку"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення "Газпрому" в Telegram.
Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" "виявлено витік олії з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного".
Також масло нібито виявили в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. "Газпром" стверджує, що акти виявлення витоків масла підписано представниками компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.
"До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", – додали в російській компанії.
Фото Газпрома: "Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая".
Нагадаємо, раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи. Як повідомляв "Газпром", зупинка необхідна, щоб провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи на єдиному працюючому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.