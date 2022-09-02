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Росія зупинила постачання газу Європі через нібито несправність "Північного потоку"

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Росія зупинила постачання газу Європі через нібито несправність "Північного потоку"
Російська газова компанія "Газпром" ввечері 2 вересня оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення "Газпрому" в Telegram.

Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" "виявлено витік олії з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного".

Також масло нібито виявили в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. "Газпром" стверджує, що акти виявлення витоків масла підписано представниками компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.

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"До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", – додали в російській компанії.

Росія зупинила постачання газу Європі через нібито несправність Північного потоку 01

Фото Газпрома: "Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая".

Нагадаємо, раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи. Як повідомляв "Газпром", зупинка необхідна, щоб провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи на єдиному працюючому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    От і добре! Ніхто не накладе на парашу санкції краще, ніж сама параша
    Так тримати!
  • Зэлэный_Змий
    газові сховища заповнені на 85-90%, через місяць-другий в роботу підключають декілька додаткових терміналів прийому скрапленого газу. Норвегія наростила видобуток і Нідерланди (у яких друге після Норвегії за обʼємом родовище газу в Європі) вирішли відновити призупинений видобуток.
    Кацапи, ви - дебіли.
  • YU ST
    Друзі, при перекладі треба враховувати, що олія і масло - це харчові продукти в українській мові. А технічне - це мастило та олива.©
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