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Окупант про ситуацію на фронті:"Тяжелую технику всю расх#ярили, а на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем", - перехоплення ГУР. АУДIО

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У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповів про втрату важкої техніки та неможливість атакувати ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"Мы бы давно уже выбили их нах#й, но у нас, бл#дь, видишь техники них#я нет. А на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем. Нас прошьют, как нех#й петь. Нам надо на тяжелой технике прорываться, а тяжелую технику всю расх#ярили", - описує ситуацію окупант.

Також читайте: "Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя": Окупант розповідає дружині про влучні удари ЗСУ на Херсонщині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Йцу Кенг 07b0c614
    яка сумна новина.....
  • Ksenia VB
    збирайте клунки і чухайте на рашку.
    не можуть вони..
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