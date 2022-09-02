Окупант про ситуацію на фронті:"Тяжелую технику всю расх#ярили, а на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповів про втрату важкої техніки та неможливість атакувати ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"Мы бы давно уже выбили их нах#й, но у нас, бл#дь, видишь техники них#я нет. А на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем. Нас прошьют, как нех#й петь. Нам надо на тяжелой технике прорываться, а тяжелую технику всю расх#ярили", - описує ситуацію окупант.

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