Законопроєкт "Про медіа" змінюватиметься відповідно до вимог часу та ЄС, - Кондратюк

Законопроєкт "Про медіа" змінюватиметься з урахуванням сучасних реалій та рекомендацій Єврокомісії. Пункти, які не є вимогами Євросоюзу, мають бути виключені.

Як інфформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у фейсбуці заявила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Вона запевнила - у Верховної Ради, громадськості, медіаспільноти та інших пов'язаних структур ще є час та можливість внести необхідні правки.

"У Верховної Ради спільно з громадськістю, медіаспільнотою, профільним комітетом та асоціаціями - ще є час і можливість привести зміст і суть цього законопроєкту до більшої відповідності вимогам часу (а медіа зараз точно змінились), врахувати рекомендації Єврокомісії, врахувати попередні прорахунки у захисті національного інформаційного простору від російського контенту, передбачити можливість миттєвої й чіткої реакції на будь-які антидержавні ініціативи та впорядкувати кінцево питання прозорості - власності, економічної моделі, що призведе до зміцнення і незалежності діяльності медіа в Україні", - сказала Кондратюк.

Вона наголосила, що необхідність адаптації вітчизняного законодавства про медіа до європейських норм та стандартів зазначена в рекомендаціях Єврокомісії та Угоді про Асоціацію України з ЄС.

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"Євросоюз не вимагає від України прийняття у цьому законопроєкті того, що не передбачено відповідною директивою ЄС та заходами спрямованими на подолання надмірного впливу на медіа. Наприклад законопроєктом "Про медіа" зачіпається питання виборчого процесу. Зокрема дуже дискусійний порядок і форми передвиборчої агітації. Це не є вимогою Європейського Союзу до закону "Про медіа". Із законопроєкту слід через поправки прибрати усі норми, які не мають жодного стосунку до впровадження на практиці закону "Про медіа", - зауважила Кондратюк.

За її словами, законопроєкт "Про медіа" має забезпечити надійну підтримку використання української мови в медіа. Повинні бути збережені чіткі, зрозумілі, реально працюючі механізми захисту національного інформаційного культурного й інформаційного простору від російського контенту і впливу. Це вимога суспільства, яка має бути почута і врахована Верховною Радою.

"Що стосується повноважень і формування складу незалежного медіарегулятора, яким планується зробити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення (а за пропонованим законом, на відміну від Директив, сфери регулювання поширюються не тільки на телебачення, а ще й на радіо, інтернет та друковані медіа), то вони не повинні суперечити Конституції України. Необхідно забезпечити щонайменше парламентський контроль за діяльністю регулятора. Цінності свобода слова і медіа в Україні, як ключові здобутки Незалежності та Революції Гідності, повинні мати "страховку" від запровадження цензури та "закручування гайок". Незалежність Нацради повинна бути, разом з підзвітністю", - підкреслила вона.

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Заступниця Голови ВР наголосила, що необхідно пам‘ятати: закон, який приймається, та ще й євроінтеграційний, має бути прийнятий не під певну політичну доцільність, а працювати та виконуватись.

"Як народна депутатка України наразі готую та обов’язково подам свої пропозиції й правки до законопроєкту на друге читання. Саме до професійної дискусії запрошую і колег - і, просила б медійників теж включитись - важливо саме зараз, до, а не потім. Ми маємо всі шанси зробити якісний європейський закон, давайте зробимо!" - закликала Кондратюк.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про медіа" №2693-д.