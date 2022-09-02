Байден ініціює 11,7 млрд доларів допомоги для України, - Reuters

Президент США Джо Байден найближчим часом попросить Конгрес виділити ще 11,7 млрд доларів для військової та бюджетної допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що Байден має намір запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на надання військової, а також фінансової допомоги для підтримки України.

Крім того, запит на екстрене фінансування включатиме 2 млрд доларів для усунення наслідків вторгнення Росії в Україну, яке вплинуло на поставки енергоносіїв до США. Ще 22,4 млрд доларів мають виділити на боротьбу з COVID-19 напередодні потенційного сплеску захворюваності цієї осені.

Також читайте: США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги - майже $3 млрд, - Байден

Як уточнила директор Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг, запит на 11,7 млрд. доларів стосується саме додаткової допомоги, яка запланована на наступний фінансовий рік (починається 1 жовтня 2022 року). Кошти необхідні терміново, оскільки залишків прийнятого у травні пакету на 40 млрд доларів вистачить лише до кінця вересня.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США мають намір і надалі підтримувати народ України у захисті свого суверенітету. Щоб виконати це зобов'язання та задовольнити насущні потреби, ми просимо 11,7 млрд доларів на допомогу в галузі безпеки та економічну допомогу у першому кварталі 2023 фінансового року", - наголосила Янг.

За її словами, на сьогодні приблизно три чверті прямої військової та бюджетної підтримки, яку Конгрес раніше надав Україні, вже було виділено.

Читайте: США готують нову безпекову допомогу для України