Очільник Мінкульту Ткаченко проти закриття музею Булгакова в Києві

Міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Олександр Ткаченко заявив під час брифінгу в Українському медіацентрі.

"Мені дивно було прочитати заяву Спілки письменників. Чим завадив музей Спілці письменників – не знаю. Булгаков киянин. Так, у нього були в деяких його творах, художніх, підкреслюю, творах, репліки певних героїв щодо визвольних змагань України на початку ХХ століття", - сказав Ткаченко.

Його аргументи зводяться до того, що Булгаков був киянином.

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Щодо позиції письменника в "українському питанні", то міністр сказав, що музей Булгакова тут точно не винен.

"Ні музей, ні пам’ятник. Я думаю, що спілці є чим займатися, ніж розв'язувати питання музею Булгакова. Позиція очевидна – точно не варто чіпати", - наголосив Ткаченко.