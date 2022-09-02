Понад 7 тис. мирних жителів загинуло в Україні з початку війни в результаті обстрілів окупантів, - МВС
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З початку війни в результаті ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч - отримали поранення. Поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
Поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни
"Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об’єктів. Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує 7 тисяч осіб! І ще 5 з половиною тисяч мирних жителів травмовано", - сказав Єнін.