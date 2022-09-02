"Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці", - Єврокомісія
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У Єврокомісії вважають, що російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.
Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" через обманну відмовку, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - заявив Мамер.
Російська газова компанія "Газпром" у п’ятницю ввечері оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через нібито виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжувала працювати.