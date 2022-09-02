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"Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці", - Єврокомісія

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"Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці", - Єврокомісія
У Єврокомісії вважають, що російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.

Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" через обманну відмовку, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - заявив Мамер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія зупинила постачання газу Європі через нібито несправність "Північного потоку"

Російська газова компанія "Газпром" у п’ятницю ввечері оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через нібито виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжувала працювати.

Топ коментарі

  • Amber
    Кацапи завжди брехали , брешуть і будуть брехати , бо це
    не люди , а біологічне сміття на генетичному рівні 😠
  • Kucher
    якщо кацап не бреше - він не дихає.
  • віктор федорович 31ee1569
    Виявляється, що газом є не лише метан, але й кисень! і його теж можна перекрити! - Французская компания Air Liquide, которая поставляет кислород в российские больницы, заявила 2 сентября, что уходит из России.
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