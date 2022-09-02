МАГАТЕ залишить двох представників на Запорізькій АЕС після завершення місії, скоро буде звіт, - Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в п’ятницю підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.

Про це Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що в четвер очолив місію за участі 15 експертів організації, які провели кілька годин на Запорізькій АЕС.

"Шість наших експертів залишаються там. Вони продовжать роботу, яка почалася вчора. І після цього, як я вже говорив у Києві після візиту на Запорізьку АЕС, ми встановлюємо постійну присутність на місці – цього разу за участі двох експертів, які продовжать роботу", – сказав він.

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Гроссі також зазначив, що на Запорізькій АЕС "склалася унікальна ситуація, коли українську станцію контролюють російські окупаційні сили", і додав, що наступного тижня представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ.