МАГАТЕ залишить двох представників на Запорізькій АЕС після завершення місії, скоро буде звіт, - Гроссі
Про це Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що в четвер очолив місію за участі 15 експертів організації, які провели кілька годин на Запорізькій АЕС.
"Шість наших експертів залишаються там. Вони продовжать роботу, яка почалася вчора. І після цього, як я вже говорив у Києві після візиту на Запорізьку АЕС, ми встановлюємо постійну присутність на місці – цього разу за участі двох експертів, які продовжать роботу", – сказав він.
Гроссі також зазначив, що на Запорізькій АЕС "склалася унікальна ситуація, коли українську станцію контролюють російські окупаційні сили", і додав, що наступного тижня представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ.