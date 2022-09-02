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Окупанти перекривали Керченський міст, щоб вивезти награбоване і свої родини, - Гуменюк

15 01327
Окупанти перекривали Керченський міст, щоб вивезти награбоване і свої родини, - Гуменюк
Російські загарбники вивозять накрадене майно українців з Херсонської області на територію тимчасово окупованого Криму, а відтак вивозять його та свої родини Керченським мостом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Росіяни недаремно перекривали Керченський міст, оскільки намагалися використовувати його реверсно — і підтягуючи резерви, і вивозячи те, що їм найцінніше — награбоване і свої сім'ї", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    моста давно не должно быть, а не оккупанты по нему что-то вывозят...
  • Bab ola
  • три - пятнадцать
    тут зелених нагодувати, в піксель одягти і не брити - ой та ще міссія.
    знищіти міст в рази дешевше...
    a кацапня вплав чи без плаву з Криму, це вже нікого не хвилює.
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