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Треба обмежити ціну не тільки на російську нафту, а й на російський газ, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 191 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми боремося за підтримку й розуміння України в усіх країнах Європи, у всіх аудиторіях європейських суспільств. Щоразу нагадуємо, що захист України – це захист усієї Європи, усього демократичного світу.

Саме з цієї точки зору варто розглядати погоджене сьогодні країнами "Великої сімки" рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії. І справді – треба обмежити також ціну на російський газ. Я вдячний пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні сказала про це.

Давно настав час саме таких енергетичних санкцій проти Росії. Санкцій, які не лише обмежать потік нафтодоларів і газоєвро у Москву, а й відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціновою кризою на енергетичному ринку", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    А ограничить мародерство Дерьмака ты не хочешь, Наполеончик-4-Повестки?
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Може обмежити ціну на віллу? Чи "єто другоє"?
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Ты уже с кражей гуманитарки разобрался? Всех подозреваемых от должностей отстранил? Чи в очередной раз облизал сраку Дерьмаку и поцеловал туда же Коломойшу? Жалкое зрелище, а не президент
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