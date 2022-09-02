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Голова Нікопольського району: На протилежному березі поменшало окупантів

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Голова Нікопольського району: На протилежному березі поменшало окупантів
Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що на протилежному від Нікополя березі Каховського водосховища поменшало російських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Telegram Голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"За останні дні на протилежному березі поменшало живої сили і техніки окупантів. ЗСУ працюють!" - ідеться в повідомленні.

За словами Євтушенка, 2 вересня впродовж дня не зафіксовано жодного обстрілу території району.

Проте надвечір "на протилежному березі зафіксовано рух ворожої техніки: він не такий жвавий, але присутній".

Євтушенко закликав жителів скористатися правилом двох стін чи перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ  відвідала з візитом Запорізьку АЕС.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    🤣🤣🤣

    Акція poziйському zолдату. Хто перепливе Дніпро із пральною машиною - тому унітаз у подарунок
  • 5 копійок
    Вибухи чутно ввечері 2 серпня у районі Антонівки Херсонської області - вже вдруге за день. Ймовірно, там під "бавовну" потрапила ворожа військова техніка.
    "В районі Антонівки знову вибухи. Просмажування продовжується. В районі Токмака на Запоріжжі накрили БК. Детонує вже понад 20 хвилин. В районі Нової Каховки мінуснули ворожу колону техніки. Також, як і в районі Антонівки. Демілітаризація проходить успішно", - йдеться в ланцюжку повідомлень.
  • Urs
    Так буває, коли плануєш за 2-3 дні захопити Київ.

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