Голова Нікопольського району: На протилежному березі поменшало окупантів

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що на протилежному від Нікополя березі Каховського водосховища поменшало російських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"За останні дні на протилежному березі поменшало живої сили і техніки окупантів. ЗСУ працюють!" - ідеться в повідомленні.

За словами Євтушенка, 2 вересня впродовж дня не зафіксовано жодного обстрілу території району.

Проте надвечір "на протилежному березі зафіксовано рух ворожої техніки: він не такий жвавий, але присутній".

Євтушенко закликав жителів скористатися правилом двох стін чи перебувати в укриттях.

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