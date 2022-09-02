Мін’юст отримав повноваження перевіряти репутацію покупців ЗМІ, - Малюська

Під час засідання Уряду Кабмін вніс зміни до Положення про Міністерство юстиції України, відповідно до яких Мін’юст отримав повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації. Це дозволить забезпечити реалізацію так званого закону про олігархів.