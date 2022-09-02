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Під час візиту місії МАГАТЕ російських військових вивели з території ЗАЕС, - Гроссі

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Під час візиту місії МАГАТЕ російських військових вивели з території ЗАЕС, - Гроссі
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що перед візитом місії організації на Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил.

Про це Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Військові, які були присутні там, у жодний спосіб з нами не зв’язувалися. Вони не були доступні. Було кілька нагод, коли я просив поговорити з кимось із них, і вони не були доступні. Зокрема щодо питання кризового центру, бо я хотів спитати, чи можна повернути ту кімнату до її нормального функціонування. Але було очевидно, що ту групу військових було виведено зі станції", – сказав він.

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Гроссі водночас додав, що зі слів українських колег у місії МАГАТЕ "зрозуміли, що вони по суті працюють разом із російськими технічними колегами". "Це непроста ситуація, це напружена ситуація, не ідеальна ситуація. Це ситуація, якій усі дають раду", – додав він.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны." - Уинстон Черчилль
  • Amber
    А що на територіі України , на ЗАЕС , роблять терористи із кацапстану ,
    хтось із місіі МАГАТЕ , поцікавився ?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    а шо это Бутусов видео с пленными зэками не публикует?
    https://twitter.com/i/status/1565793803717558274
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