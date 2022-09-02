Байден просить для України у Конгресу США 13,7 млрд дол., - Білий дім

Білий дім просить Конгрес США затвердити $13,7 млрд для України: на військову техніку та поповнення запасів Пентагону, оборону та допомогу розвідці, на бюджетну підтримку уряду у Києві та на підтримку внутрішніх джерел енергії української держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати мають намір і надалі підтримувати народ України у захисті свого суверенітету. Щоб виконати це зобов'язання та задовольнити насущні потреби, ми просимо 11,7 млрд доларів на допомогу в галузі безпеки та економічну допомогу в першому кварталі 2023 року фінансового року, а також 2 млрд доларів на допомогу у подоланні наслідків путінської війни для внутрішнього енергопостачання та зниження витрат на енергію у майбутньому", – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Наголошується, що на сьогодні приблизно три чверті прямої військової та бюджетної підтримки, яку Конгрес раніше надав Україні, було виділено або виділено, а до кінця фінансового року очікується ще більше.

"Як ми говорили тоді, цих ресурсів мало вистачити до вересня. Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою демократію, і ми не можемо допустити, щоб ця підтримка України зникла. Народ України надихнув світ, й адміністрація, як і раніше, віддана підтримці українського народу, який продовжує зберігати рішучість і виявляти надзвичайну мужність перед повномасштабним вторгненням Росії", – зазначили в адміністрації Байдена.

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Раніше про прохання Байдена виділити Україні додаткову допомогу у сфері безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд, а також $2 млрд на допомогу у сфері внутрішніх постачань енергоносіїв, щоб компенсувати вплив війни на світовий енергетичний ринок, повідомило американське видання The Hill.

Білий дім, зокрема, просить Конгрес затвердити $4,5 млрд на військову техніку та поповнення запасів Пентагону, $2,7 млрд на оборону та допомогу розвідці для України та $4,5 млрд на бюджетну підтримку уряду України.

Запит у розмірі $2 млрд на підтримку внутрішніх джерел енергії розподілено так: $1,5 млрд на пальне для ядерних реакторів та $500 млн на модернізацію Стратегічного нафтового резерву.

Видання також нагадало, що Конгрес на двопартійній основі вже схвалив виділення понад $53 млрд у вигляді допомоги у сфері безпеки, економіки та гуманітарної допомоги для протидії російському вторгненню в Україну цього року. У Білому домі очікують, що цих коштів вистачить до кінця фінансового року.