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Глава регулятора Німеччини Мюллер про нібито несправність "Північного потоку": "Тепер усе залежить від кожного з нас"

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Глава регулятора Німеччини Мюллер про нібито несправність "Північного потоку": "Тепер усе залежить від кожного з нас"
Керівник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер у п’ятницю прокоментував заяву "Газпрому" про нібито несправність компресорної турбіни "Північного потоку", через яку газогін на невизначений термін не буде експлуатуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"З огляду на рішення Росії поки не постачати газ через "Північний потік", ще більш важливими стають СПГ-термінали, належний рівень заповнення сховищ і вимоги суттєвої економії. Добре, що Німеччина зараз краще готова (до цього. - Ред.), але тепер усе залежить від кожного з нас", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці", - Єврокомісія

Російська газова компанія "Газпром" у п’ятницю ввечері оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через нібито виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжувала працювати. В Єврокомісії заявили, що "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці".

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Топ коментарі

  • Aleksey NotBad
    Ору с тупых кацапов, Европа бы ещё тысячу лет сидела на газовой игле, эти же дебилы не просто себе в ногу выстрелили, они эти ноги просто бензопилой отхерачили
  • Маладой кракодил a1e1b316
    О, неужели, до немцев только что- то начало доходить.. всуньте бабке меркель в жопу трубу, пусть пердит газ вырабатывает. Умиротворительница х..ева.
  • Олександр Голубенко
    Прозріння коштує дорого. Але німцям воно все одно дістається зараз зі скидкою.
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