Глава регулятора Німеччини Мюллер про нібито несправність "Північного потоку": "Тепер усе залежить від кожного з нас"

Керівник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер у п’ятницю прокоментував заяву "Газпрому" про нібито несправність компресорної турбіни "Північного потоку", через яку газогін на невизначений термін не буде експлуатуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"З огляду на рішення Росії поки не постачати газ через "Північний потік", ще більш важливими стають СПГ-термінали, належний рівень заповнення сховищ і вимоги суттєвої економії. Добре, що Німеччина зараз краще готова (до цього. - Ред.), але тепер усе залежить від кожного з нас", – зазначив він.

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Російська газова компанія "Газпром" у п’ятницю ввечері оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через нібито виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжувала працювати. В Єврокомісії заявили, що "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці".