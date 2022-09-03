Шольц підтримав Бербок, яка обіцяла зберегти санкції проти РФ, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав заяву німецької міністерки закордонних справ Анналени Бербок про те, що санкції проти Росії не будуть скасовані, навіть якщо в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію.

Про це повідомляє Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт сказав, що у цьому питанні "канцлер дуже близький до міністерки закордонних справ та всіх інших міністрів".

Хебестрайт заявив, що завдання уряду Німеччини полягає в тому, щоби просувати політику, яку він представляє, "навіть за умови зустрічного вітру".

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За даними німецького видання, після заяви Бербок партії Альтернатива для Німеччини та Ліві звинуватили "зелених" у ігноруванні волі електорату. Критика надходила і від Християнсько-демократичного союзу. У Twitter хештег #BaerbockReturn був одним із найпоширеніших у Німеччині.