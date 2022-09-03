На смартфони приходитимуть нові сигнали тривоги: ДСНС змінює систему оповіщення

Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірить у тестовому режимі роботу інформування населення через операторів мобільного зв’язку із використанням технологій Cell Broadcast.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"З 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.

Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено", - йдеться у повідомленні.

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Як розповіли рятувальники, нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням. Зокрема, вона забезпечує швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, а також наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнений.

Водночас технологія Cell Broadcast має й деякі обмеження.

"Старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення Сell Broadcast", - зазначили в ДСНС.

Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS починаючи з версії 14.5.

"У майбутньому ми разом з виробниками смартфонів будемо розширювати перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення", - додали у відомстві.

На першому етапі, з 7 вересня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень для перевірки роботи системи. Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.

ДСНС переконливо не рекомендує громадянам відключати отримання сповіщень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, про повітряну тривогу, адже від своєчасного отримання цієї інформації може залежати життя людей.