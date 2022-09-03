Новини • Санкції проти Росії

Шмигаль закликав ЄС до "візового бану" РФ: "Російському суспільству потрібен холодний душ"

1 65826
Шмигаль закликав ЄС до "візового бану" РФ: "Російському суспільству потрібен холодний душ"
Шмигаль підкреслив, що не можна ділити росіян на хороших і поганих.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ЄС запровадити "візовий бан" для громадян РФ. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому агентству DPA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"На жаль, опитування показують, що близько 80 відсотків людей у Росії підтримують війну проти нашої країни. На жаль, це не тільки війна путіна. 200 тисяч російських солдатів воюють проти України. Навіть їхні родини нічого не говорять проти, населення в цілому підтримує цю війну", - зазначив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Видачу віз росіянам обмежено до мінімуму, - прем’єр Польщі Моравецький

Він також підкреслив, що не можна ділити росіян на хороших і поганих.

"Для нас нестерпно, що частина росіян вбиває і ґвалтує людей в нашій країні, а інша частина добре живе на Заході, їде у відпустку, насолоджується dolce vita. Російському суспільству потрібен холодний душ у вигляді візової заборони для туристів і студентів", - зазначив Шмигаль.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    Невзорову Украйна не потрібна.
    Невзорову в Італію чи кудись через Україну...
    воно с туди буде переживати за знищену ЗСУ кацапню.
    цей не наш - цей коцап.
  • Urs
    Тут невідомо який «полковник» Арєстовічь знов обливає брудом українців «конченими ідіотами» та іншими ще гіршими словами.

    Кричить про свого нікому не потрібного Булгакова , про нікому, крім окупантів не потрібним рускій язик. Та захищає все окупантське.

    Звісно, ходити на збіговиська «хороших окупантів» в Ірпені це набагато «краще» ніж захищати країну від русского міра.

    Це ж за словами арєстовіча «тєрять вліяніє».

    Цікаво, яке ж «вліяніє» ми маємо на держави-терориста? Чи нам вже не займатись своєю державою, в якій ой як багато проблем.

    І чомусь припадочні крики цього «палковніка» співападають з просуванням проросійського законопроекту «про медіа», де якраз його рускій язик та руская культура захищається.

    Думаю всім цим любтелям совка, русского міра, «хароших» окупантів - час забиратись за кораблем. Не подобається тут - їдьте. Створюйте свої «політичні центри» деінде. Тявкайте про свого булгакова також десь подалі від нашої країни.

    А у нас є свої цінності, свої Герої, своя мова. Чужого не треба, особливо ззапарєбріка.

    Андрій Смолій
  • Maksym 11ff0972
    Пропоную спочатку ліквідувати російський центр, який кілька днів тому відкрився в Києві "харошимі русскімі". Перестати кликати в Україну цих самих росіян. Перестати покривати Люсю, який є лобістом цього шабашу. А вже потім, щось вимагати від ЄС. А так це клоунада якась.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини