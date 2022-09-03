На південному напрямку ЗСУ захопили в полон трьох військових РФ, знищили понад 100 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"

Збройні сили України знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь" у Facebook.

ЗСУ захопили в полон трьох російських військових, 2 танки Т-62, бойова машина десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.

Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ, у відповідь наша авіація завдала 22 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.

ЗСУ уразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади і понтонну переправу біля козацького.

Також були уражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.

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Втрати росіян на півдні за добу: