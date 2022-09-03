На південному напрямку ЗСУ захопили в полон трьох військових РФ, знищили понад 100 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"
13 90837
Збройні сили України знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь" у Facebook.
ЗСУ захопили в полон трьох російських військових, 2 танки Т-62, бойова машина десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.
Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ, у відповідь наша авіація завдала 22 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.
ЗСУ уразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади і понтонну переправу біля козацького.
Також були уражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.
Втрати росіян на півдні за добу:
- 14 танків Т-72 і Т-62;
- гаубиця "Мста-Б";
- авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;
- 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";
- 3 гармати-гаубиці 152-го калібру;
- мобільний міномет 120 калібру;
- 2 безпілотних розвідники;
- 35 одиниць автобронетехніки.