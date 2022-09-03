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На південному напрямку ЗСУ захопили в полон трьох військових РФ, знищили понад 100 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"

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На південному напрямку ЗСУ захопили в полон трьох військових РФ, знищили понад 100 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"
Збройні сили України знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь" у Facebook.

ЗСУ захопили в полон трьох російських військових, 2 танки Т-62, бойова машина десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.

Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ, у відповідь наша авіація завдала 22 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.

ЗСУ уразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади і понтонну переправу біля козацького.

Також були уражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.

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Втрати росіян на півдні за добу:

  • 14 танків Т-72 і Т-62;
  • гаубиця "Мста-Б";
  • авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";
  • 3 гармати-гаубиці 152-го калібру;
  • мобільний міномет 120 калібру;
  • 2 безпілотних розвідники;
  • 35 одиниць автобронетехніки.
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Топ коментарі

  • Pavlo Tverdokhlib
    А в ранковому зведенні ГенШтаб окремо помічає, що байрактари знов літають і трощать русню. Так що їхні ППО явно просаджені
  • vadyan
    Схоже, що це правда, що на Правому березі ппо знищено вже точково, бо наші соколики вже десятками бронетехніку знищують... І по втратах їх вже нема, і доправити їх туди вже ніяк не можна...
  • PowerOfTheMirror
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