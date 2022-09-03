Росія запросила у США 56 віз для Лаврова та його делегації на Генасамблею ООН, але жодної ще не отримала, - ЗМІ

Росія запросила у США 56 віз, щоб міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його делегація поїхала до Нью-Йорка на щорічну зустріч Генасамблеї ООН 20 вересня, але досі не отримала жодної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на лист до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, з яким ознайомився Reuters.

56 віз, запрошених Москвою, потрібні, зокрема, для передової групи дипломатів для підготовки до прибуття Лаврова та його делегації.

У листі посол Росії в ООН Василь Небензя сказав, що це "тривожно", оскільки протягом останніх кількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян – делегатам на заходи ООН.

Представник Держдепартаменту сказав Reuters, що Штати серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країна перебування ООН і що візові записи є конфіденційними відповідно до законодавства США, тому в Держдепі не можуть коментувати окремі випадки. Однак представник Держдепартаменту додав, що заявки треба подавати якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну їхню обробку, і "це особливо важливо через необґрунтовані дії Росії проти нашого посольства в Росії, зокрема примусове звільнення місцевих та національних співробітників з третіх країн, що серйозно обмежило наш штат і, отже, наші можливості щодо обробки віз".

Небензя сказав, що заяви вже подано до посольства США у Москві, і попросив Гутерріша "ще раз наголосити владі США, що вони мають оперативно видати запитані візи всім російським делегатам і особам, що супроводжують, у тому числі російським журналістам".

Відповідно до "угоди про штаб-квартиру" ООН 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов'язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин "безпеки, тероризму та зовнішньої політики".

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