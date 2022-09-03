У Держдепі США схвалили потенційний продаж Тайваню зброї на понад мільярд доларів
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Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню військової техніки на суму 1,1 млрд доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Пентагон.
Пакет включає 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу "повітря-повітря". Зокрема, це ракети Sidewinder і супутнє обладнання на суму приблизно 85,6 млн доларів, ракети Harpoon і супутнє обладнання на суму майже 355 млн доларів. Також мова йде про підтримку тайванської програми радарів спостереження і супутнє обладнання на приблизно 665,4 млн доларів.
Пакет був оголошений після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі та агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню.